"Berlusconi e De Benedetti? Non...". Clamoroso: Travaglio gela la Gruber in diretta | Video (Di lunedì 7 settembre 2020) "Carlo De Benedetti non ha cambiato idea su Silvio Berlusconi, resta un imbroglione. Tu non ti sei ancora espresso". Lilli Gruber apre la nuova stagione di Otto e mezzo e cerca subito lo scoop, sperando che Marco Travaglio insulti il Cavaliere, malato di coronavirus, come fatto qualche giorno prima dall'Ingegnere. "Non mi esprimerò finché Berlusconi non verrà dimesso - la gela a sorpresa il direttore del Fatto quotidiano, lasciandola con un sorriso amaro stampato in volto -. Credo ci voglia un po' di stile. Abbiamo spesso accusato Berlusconi di aver usato anche vicende di salute per avvantaggiarsi a livello politico. Non credo sia un deficit di informazione smettere di ricordare i danni che ha fatto all'Italia". "In questo ... Leggi su liberoquotidiano

