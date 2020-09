Berlusconi, bollettino 7 settembre: “quadro che è cambiato” Positiva la figlia (Di lunedì 7 settembre 2020) Le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus Silvio Berlusconi (Fonte foto: Getty Images)La situazione di Silvio Berlusconi è sempre più avvolta nel mistero. Il leader di Forza Italia è ricoverato da diversi giorni all’ospedale San Raffaele di Milano a causa del coronavirus, ma le informazioni sul suo stato di salute sono sempre più rare e frammentarie. Nell’ultimo aggiornamento del 6 settembre il professor Alberto Zangrillo aveva parlato di situazione delicata confermando però l’ottimismo sulla guarigione del Cavaliere. Questa è la fase cruciale per il decorso, in cui si conclude la “fase uno” dell’infezione polmonare. Laddove dovesse ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - riktroiani : RT @IzzoEdo: #Briatore sta meglio e aspetta la fine dell'isolamento. #Berlusconi, secondo l'ultimo bollettino medico, è in miglioramento co… - EmeiMarkus : RT @Corriere: Berlusconi, il nuovo bollettino: «Quadro clinico in miglioramento, ripresa robusta» - Corriere : Berlusconi, il nuovo bollettino: «Quadro clinico in miglioramento, ripresa robusta» - PaolaSacchi3 : Dallo staff di Arcore il bollettino del Prof #Zangrillo. In sintesi: 'Presidente, dott. Berlusconi in miglioramento... Robusta reazione'. -