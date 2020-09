Berlusconi, anche Marina positiva al Covid: è asintomatica e sta lavorando (Di lunedì 7 settembre 2020) anche Marina Berlusconi risulta positiva al Covid-19. Secondo quanto apprende l'Ansa, dopo una serie di tamponi negativi, l'ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato... Leggi su ilmattino

Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - berlusconi : Mi è capitato anche questo: sto bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna ele… - StefaniaFalone : Berlusconi, anche Marina positiva al Covid: è asintomatica e sta lavorando - marcoriv97 : @PieroSansonetti Assolto o prescritto? Sansonetti pensa come stai messo. Per un po’ di visibilità ora hai anche il… -