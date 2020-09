Berlino, Navalny è uscito da coma indotto farmacologico (Di lunedì 7 settembre 2020) Berlino, Germania,, 7 settembre 2020 - Alexey Navalny è uscito dal coma indotto . L'oppositore russo, ricoverato presso l'ospedale tedesco 'La Charitè' dopo un sospetto avvelenamento da Novichok , è ... Leggi su quotidiano

Le condizioni di salute di Aleksej Navalny sono migliorate, al punto che i medici dell’ospedale della Charité a Berlino hanno potuto far uscire dal coma indotto il politico russo, ricoverato in German ...Lo rivelano i medici della facoltà di medicina della Charitè di Berlino dove l'oppositore di Putin è ricoverato dopo essere stato avvelenato in Russia Alexei Navalny "è fuori dal coma farmacologico e ...