Bergamo accoglie Ilicic tappezzata di manifesti dedicati al suo ritorno (Di lunedì 7 settembre 2020) “L’altra faccia del calcio è un poster in ogni angolo della città. Una faccia malinconica, come quella di Bergamo così colpita da un’epidemia brutale da accompagnare ormai la sua evidente bellezza con un velo di tristezza. Sui muri, neanche fosse il momento di elezioni, un manifesto che richiama a casa a gran voce un uomo. Ed in effetti, se Josip Ilicic si candidasse a sindaco di Bergamo, vincerebbe a mani basse. Intanto Ilicic, a Bergamo, oggi torna. E questa è la notizia”. Lo scrive il Giornale, raccontando l’accoglienza che la città più martoriata dal Covid ha preparato per il suo calciatore, lontano dai campi da luglio, proprio perché, pare, colpito nel profondo da quanto ha vissuto in città ... Leggi su ilnapolista

napolista : Bergamo accoglie Ilicic tappezzata di manifesti dedicati al suo ritorno Sul Giornale, la lezione della città più… - frankypods : @andiamoviaora la prossima manifestazione , non fatela a Roma, andate a farla a Bergamo vediamo come vi accoglie la gente.... -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo accoglie Diocesi, i nuovi incarichi pastorali Quattro comunità accolgono i parroci L'Eco di Bergamo Il Requiem di Verdi su Bergamo Tv Segui la diretta sul nostro sito

L’orchestra e il Coro della Scala saranno in Santa Maria Maggiore, lunedì sera 7 settembre dalle 20.30. Diretta su Bg Tv e streaming sul nostro sito. Lunedì 7 settembre alle 20.30 su Bergamo Tv (e in ...

Diocesi, i nuovi incarichi pastorali Quattro comunità accolgono i parroci

Don Epis a Grassobbio, don Bonazzi a Urgnano, don Cornelli a Casnigo e don Roncelli a Monte Marenzo. Ecco tutte le designazioni nelle parrocchie e a servizio della nostra Chiesa. Con l’inizio del nuov ...

L’orchestra e il Coro della Scala saranno in Santa Maria Maggiore, lunedì sera 7 settembre dalle 20.30. Diretta su Bg Tv e streaming sul nostro sito. Lunedì 7 settembre alle 20.30 su Bergamo Tv (e in ...Don Epis a Grassobbio, don Bonazzi a Urgnano, don Cornelli a Casnigo e don Roncelli a Monte Marenzo. Ecco tutte le designazioni nelle parrocchie e a servizio della nostra Chiesa. Con l’inizio del nuov ...