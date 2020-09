Beppe Grillo, denuncia per “aggressione”: in ospedale un giornalista (Di lunedì 7 settembre 2020) Forte la denuncia che arriva da parte di un giornalista di Rete4, Francesco Selvi, che si è trovato a tu-per-tu con quella che ha descritto essere stata una vera e propria aggressione fisica da parte di Beppe Grillo mentre era intento a porgli domande per realizzare un servizio destinato a Dritto e Rovescio, il programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio. Beppe Grillo: l’aggressione ad un giornalista in spiaggia “Prima ha cercato di portarmi via il cellulare, poi dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante mi ha spinto con forza facendomi cadere indietro dai 3 gradini di una scala che collega lo stabilimento alla spiaggia“, è il resoconto di quanto avvenuto raccontato in prima persona dal ... Leggi su thesocialpost

