“Benvenuta Beatrice”: fiocco rosa per la bellissima coppia di attori (Di lunedì 7 settembre 2020) Genitori bis. E di un’altra bambina. L’attore ha così appeso alla porta il secondo fiocco rosa e dato il grande annuncio sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato la foto della bellissima moglie in ospedale, poco dopo il parto, con in braccio la nuova arrivata in famiglia, Beatrice. Un post dolcissimo, che più dolce non si può tra scatto e didascalia: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo – ha scritto commentando lo scatto -, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth Madè non ti ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Benvenuta Beatrice”