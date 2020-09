Belen Rodriguez non si nasconde più. Esce allo scoperto e pubblica il video con il nuovo fidanzato (Di lunedì 7 settembre 2020) Da qualche settimana infiamma il gossip su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia del giovane e i paparazzi hanno immortalato un bacio che non lascia spazio all’immaginazione. Antonino Spinalbese è un hairstylist. Dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Gianmaria Antinolfi, Belen si è subito rifatta con questa sua nuova fiamma. Il nuovo gossip dell’estate è esploso ed è destinato a far parlare tantissimo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E Belen, forse per ‘rovinare’ il lavoro dei paparazzi che la seguono da anni, ha deciso di pubblicare un video in cui compare proprio il giovane. ... Leggi su caffeinamagazine

