Belen presenta ufficialmente il fidanzato sui social. Ripicca a De Martino? - (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesca Galici Belen Rodriguez ha presentato Antonio Spinalbanese sui social e per qualcuno si tratterebbe dell'ennesima "vendetta" contro De Martino, paparazzato in barca con una bellissima ragazza Belen Rodriguez non si nasconde più e a un mese dall'inizio dei primi rumors sul flirt con l'hairstylist Antonio Spinalbanese ha deciso di uscire allo scoperto. Per qualcuno si tratterebbe solo di un flirt estivo, di una storia nata per far ingelosire l'ex marito di lei, Stefano De Martino. Nonostante l'estate sia ormai alle spalle per la showgirl argentina, il giovane parrucchiere continua a essere al suo fianco anche in questo primo assaggio di autunno milanese, tanto da fare la sua comparsa ufficiale sul profilo di Belen. nodo 1884717 È ripreso ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : Belen fa sul serio e presenta sui social la nuova fiamma: è Antonino (tale e quale ad Andrea Iannone) -

Ultime Notizie dalla rete : Belen presenta Tu si que vales 2020: quando inizia, giudici Sabrina Ferilli, Belen The Italian Times Belen presenta ufficialmente il fidanzato sui social. Ripicca a De Martino?

Belen Rodriguez non si nasconde più e a un mese dall'inizio dei primi rumors sul flirt con l'hairstylist Antonio Spinalbanese ha deciso di uscire allo scoperto. Per qualcuno si tratterebbe solo di un ...

Belen Rodriguez scopre tutto e presenta Spinalbanese

Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni e di paparazzate, infatti, è lei a mostrarsi sui social a cena con il suo nuovo fidanzato! Dopo la rottura con Stefan ...

Belen Rodriguez non si nasconde più e a un mese dall'inizio dei primi rumors sul flirt con l'hairstylist Antonio Spinalbanese ha deciso di uscire allo scoperto. Per qualcuno si tratterebbe solo di un ...Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni e di paparazzate, infatti, è lei a mostrarsi sui social a cena con il suo nuovo fidanzato! Dopo la rottura con Stefan ...