Belen e Antonino Spinalbese: la prima foto social (Di lunedì 7 settembre 2020) L’estate è stata segnata dalla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e dall’immancabile triangolo Marcuzzi-Da Martino-Belèn, smentito da tutti i protagonisti. Negli ultimi giorni il conduttore di Made in Sud è stato pizzicato in compagnia di quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, Fortuna, una bellissima mora. Intanto Belen continua a essere pizzicata con Antonino Spinalbese, di lavoro hair stylist. Belen con Antonino Spinalbese Belen certo non si nasconde e perché dovrebbe, del resto. La showgirl argentina ha immortalato Antonino Spinalbese nelle sue Storie di Instagram, taggandolo anche, durante una cena insieme. Resta da sottolineare come ... Leggi su thesocialpost

VicolodelleNews : ‘#Gossip’ #BelenRodriguez non nasconde più la sua storia con #AntoninoSpinalbanese e compie un gesto per farsi beff… - costa577 : Belen Rodriguez e il suo nuovo uomo, 'paparazzi bruciati': clamoroso sfregio a Stefano De Martino… - zazoomblog : Belen e Antonino Spinalbese molto più di un flirt: la conferma via social - #Belen #Antonino #Spinalbese #molto - Notiziedi_it : Belen fa sul serio e presenta sui social la nuova fiamma: è Antonino (tale e quale ad Andrea Iannone) - fanpage : Belen non si nasconde più -