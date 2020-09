Basta lasciare pistole e fucili in mano a chi ha problemi psichici (Di lunedì 7 settembre 2020) Pandemia e lockdown hano messo a dura prova molti italiani, e tra loro tanti detengono legalmente un'arma. Un cocktail pericoloso sui cui serve intervenire ora Ansia, depressione e stress post-traumatico: ecco l’eredità psicologica del Covid" Leggi su espresso.repubblica

FilippoTommaso2 : @matteorenzi @TeresaBellanova Mi dispiace ma la storia non basta!! Per fare il ministro occorre preparazione e lung… - SuperErmy : Per questo basta abolire i listini bloccati e lasciare che siano i cittadini ad eleggere i propri rappresentanti es… - sopralunare : ora devo ripetere goffman basta devo lasciare la giorgia emotiva da parte - lorenzomartire : @roccolamarca Siamo esseri complicati: se urlo come un ossesso chiedendo di aprire il portone a qualcuno che è già… - FenomenaleB : @matteorenzi @TeresaBellanova Ma basta fare il professorino e sindacare sulle parole, dovevi lasciare la politica (… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta lasciare Basta lasciare pistole e fucili in mano a chi ha problemi psichici L'Espresso Ecco dieci consigli per tornare in forma

Siamo a settembre, le giornate iniziano ad accorciarsi, l’aria si fa frizzantina, ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che sta svanendo l'incantesimo dell’estate, quello in cui eravamo abbro ...

Siamo a settembre, le giornate iniziano ad accorciarsi, l’aria si fa frizzantina, ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che sta svanendo l'incantesimo dell’estate, quello in cui eravamo abbro ...