Basket, Supercoppa: Pesaro-Roma 104-60 (Di lunedì 7 settembre 2020) Pesaro-Roma 104-60 Sul neutro di Olbia, Pesaro torna alla vittoria e sale a quota 4 in classifica nel girone D superando una Roma sempre molto rimaneggiata. È poco più di un allenamento per i ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Basket, #Supercoppa: #Pesaro senza problemi con #Roma: 104-60 - PipuCuore : Il meraviglioso basket italiano. #VirtusRoma #ClaudioToti #LBA #TuttoUnAltroSport #IgnoranzaGialloBlu #SuperCoppa… - varesenews : Supercoppa di basket: Cantù – Openjobmetis in diretta - We_Pesaro : RT @Gazzetta_it: Basket, #Supercoppa: #Pesaro senza problemi con #Roma: 104-60 - teletext_ch_it : Basket: c'è la data della Supercoppa -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Supercoppa

Gara senza storia al GeoVillage di Olbia per la terza giornata del gruppo D della Supercoppa LBA: Pesaro spazza via Roma per 104-60. La Vuelle, che sale a quota 4, ipoteca il successo gia' nel primo q ...Una si è riunita lunedì 7 settembre, l’altra lo farà il 9. Bergamo e Treviglio hanno già cominciato a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Che, al di là dell’attesa agonistica, costitui ...