Barilla al Bootcamp di Pollica | Dieta mediterranea | un modello di vita | così ne promuoviamo la diffusione

L'anno 2020 segna il 10° anniversario della dichiarazione da parte dell'Unesco della Dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell'umanità: è, infatti, grazie al professore e scienziato Ancel Keys, dopo i suoi studi negli anni Sessanta e Settanta, che la Dieta mediterranea è stata così apprezzata nel mondo da diventare nel 2010 patrimonio mondiale. Era il 1962 quando arrivò a Napolidagli Stati Uniti per capire come gli abitanti del luogo fossero meno soggetti alle malattie cardiovascolari. Nell'area circostante, esattamente nella zona di Pollica, egli entrò in contatto per la prima volta con la Dieta mediterranea. La approfondì e iniziò a promuoverla come stile di ...

