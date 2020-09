Barcellona, Messi è arrivato al centro sportivo blaugrana – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Lionel Messi è arrivato al centro sportivo del Barcellona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, per riprendere gli allenamenti Fine della telenovela. Come era logico aspettarsi Lionel Messi è arrivato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, il centro sportivo del Barcellona. Il capitano del Barça è arrivato alle 15:57 circondato da una moltitudine di telecamere e FOTOgrafi che lo aspettavano. È stato il primo ad arrivare tra tutti i suoi compagni di squadra. L’argentino, che si unisce una settimana dopo il resto dei giocatori blaugrana, è stato convocato da Ronald Koeman una seduta dalle 17:30. Leo Messi returns to ... Leggi su calcionews24

