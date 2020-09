Barbara D'Urso, la rivelazione su Pomeriggio 5: "Preferisco avere lo studio vuoto senza pubblico" (Di lunedì 7 settembre 2020) A poche ore dal debutto della nuova stagione di Pomeriggio 5, arriva la confessione inaspettata della conduttrice. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - twittingelenaa : RT @GalantoMassimo: 'Per rispettare le regole, mi sono fatta costruire un'asta di legno lunga un metro e mezzo per calcolare all'istante la… - targarycnheir : quando scommettiamo che la tizia di mondello andrà da Barbara D’Urso e diventa la nuova follettina? - FuryBionda : @Yaxara Dudù, gli occhiali di Bossi, la chitarra di Apicella, l'antenna mediaset a Cologno, il Gabibbo, Barbara D'… - weirdylena : quanto ci vogliamo scommettere che la signora della spiaggia di Mondello in questi giorni la vedremo da Barbara D’U… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso Barbara D’Urso: indizi sul promo di Live – Non è la d’Urso SoloDonna Canale 5, lunedì 7 settembre riparte con Mattino Cinque, Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque

Lunedì 7 settembre segna la ripartenza del Day-time di Canale 5. Tornano in onda, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: "Mattino Cinque" con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la coppia torna a r ...

Angela Chianello: chi è e quanto guadagna la signora di “Non ce n’è Covid”

“Non ce n’è Covid”: chi è , quanto guadagna (e fa guadagnare) Angela Chianello, la signora di Mondello che ha dato vita a un tormentone diventato virale sul web. Chi è Angela Chianello, meglio conosci ...

Lunedì 7 settembre segna la ripartenza del Day-time di Canale 5. Tornano in onda, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: "Mattino Cinque" con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la coppia torna a r ...“Non ce n’è Covid”: chi è , quanto guadagna (e fa guadagnare) Angela Chianello, la signora di Mondello che ha dato vita a un tormentone diventato virale sul web. Chi è Angela Chianello, meglio conosci ...