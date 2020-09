Banksy e Neil Il Grande Artista di Art Attack sono la stessa persona? La teoria fa impazzire il Web! (Di lunedì 7 settembre 2020) Banksy è un Artista della street art famoso in tutto il mondo per le sue opere murali, ma di cui nessuno sa il nome reale. Neil Il Grande Artista è un Artista onnipresente in una vecchia trasmissione degli anni Novanta-Duemila, condotta da Giovanni Muciaccia in Italia. Il vero nome di Neil è Neil Buchanan. Cosa hanno i due artisti in comune? Secondo una teoria che sta circolando sui social network e su Internet sarebbero la stessa persona. In realtà, la notizia sembrerebbe smentita da più parti, eppure da qualche settimana continua a essere condivisa. Ma perché? Banksy è Neil di Art Attack: ... Leggi su nonsolo.tv

H0PESTR0M : RT @funkyoulow: C I O È - catsbivy : RT @autoportante_: dovrei dormire e invece sto leggendo teorie secondo cui Neil di art attack è Banksy - IlariaStyle_S : RT @funkyoulow: C I O È - RegazzoniElena : RT @funkyoulow: C I O È - ShakeMyParanoia : La teoria secondo la quale Neil di Art Attack è in realtà Banksy. Io come Scully ma allo stesso tempo: -