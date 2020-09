Bankitalia sul Recovery Fund: “Possibile una crescita del Pil del 3 per cento entro il 2025” (Di martedì 8 settembre 2020) Bankitalia sul Recovery Fund: “crescita del 3 per cento entro il 2025. Aumentano anche gli occupati”. ROMA – In audizione alla Camera Bankitalia si è soffermato sul Recovery Fund: “Possibile una crescita del 3% nel 2025 e un aumento degli occupati di 600mila unità se i soldi decisi da Bruxelles saranno utilizzati senza inefficienze e con una distribuzione della spesa uniforme nel prossimo quinquennio“. Palazzo Koch ha ipotizzato due scenari. Nel primo, come riportato da Askanews, le risorse, utilizzate per attuare interventi aggiuntivi rispetto a quelli programmati, potrebbero portare una crescita di 3 punti percentuali del Pil. Il secondo, invece, ... Leggi su newsmondo

