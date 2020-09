Baby sitter italiana uccisa in Svizzera da un 22enne: la polizia lo rintraccia, lui non si ferma. Agenti aprono il fuoco: morto sul colpo (Di lunedì 7 settembre 2020) Era in casa insieme a una bambina a cui faceva da Baby sitter quando un uomo di 22 anni è entrato nell’appartamento e l’ha aggredita, colpendola ripetutamente al volto. Così è morta Teresa Scavelli, 46 anni, calabrese di nascita ma trasferitasi con la famiglia a Oppeano, nel Veronese, dove aveva lasciato il marito e la figlia più piccola prima di trasferirsi a San Gallo, in Svizzera, dove lavorava come governante e Baby-sitter. Nessuna certezza sul movente del delitto, con il 22enne che, dopo aver colpito a morte la donna, successivamente ha cercato di fuggire dalla polizia, che è stata costretta a sparare, uccidendolo. I fatti sono avvenuti martedì 2 settembre a San Gallo. Secondo le prime ricostruzioni, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera - MediasetTgcom24 : Svizzera, baby sitter italiana brutalmente picchiata a morte in casa #svizzera - Corriere : Difende la bambina: uccisa baby sitter italiana in Svizzera - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, baby sitter italiana brutalmente picchiata a morte in casa #svizzera - Mario44623861 : RT @monikindaaaa: Donna veronese, in Svizzera per lavorare come baby sitter, massacrata di botte in svizzera da un uomo entrato in casa, la… -