Baby Milan, la carica del nuovo che avanza (Di lunedì 7 settembre 2020) Aspettando Tonali, il Milan coccola i suoi Baby talenti che hanno incantato contro il Monza. Roback, Maldini, Kalulu e Colombo sono il futuro del club Il modulo è il 4-2-3-1, la formazione è la seguente: Donnarumma; Kalulu, Gabbia, Calabria, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Colombo. Non stiamo parlando del Milan che scenderà in campo nella prima giornata di campionato ma del Milan under-23 che sta crescendo da qualche mese sotto la guida di Pioli e Ibrahimovic e grazie ad alcune intuizioni di mercato del duo Maldini-Massara. Nelle prime uscite stagionali contro Novara e Monza si sono messi in mostra in particolare i Baby Maldini, Colombo, Kalulu e Roback. I primi due sono prodotti del vivaio, classe 2002, da qualche mese in prima squadra e vicini alla ... Leggi su zon

