Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto (Di lunedì 7 settembre 2020) Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto In base all’articolo 2 della legge sulla professione forense (legge n. 247 del 2012) l’Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge l’attività difensiva a tutela del proprio cliente. È nella fiducia che il rapporto tra cliente ed Avvocato trova l’elemento essenziale per durare nel tempo. Ma succede nel caso in cui l’Avvocato si renda irreperibile nei confronti dell’assistito? può sparire nel nulla senza fornire spiegazione alcuna o invece è vincolato al ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato obblighi Avvocato irreperibile: cosa fare? Studio Cataldi Avvocati: sanzioni per l'omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019 ha ribadito l'obbligo, per l'avvocato, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, ...

Dopo 30 anni niente figli: posso adottare contro il parere di mia moglie?

Caro Avvocato, mi chiamo Paolo, ho 58 anni e sono sposato con Monica da trent’anni. Considerato che non siamo riusciti ad avere figli, vorrei adottare Marco, un ragazzo di 35 anni al quale sono molto ...

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 194 del 19 dicembre 2019 ha ribadito l'obbligo, per l'avvocato, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, ...Caro Avvocato, mi chiamo Paolo, ho 58 anni e sono sposato con Monica da trent’anni. Considerato che non siamo riusciti ad avere figli, vorrei adottare Marco, un ragazzo di 35 anni al quale sono molto ...