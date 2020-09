Avete mai visto la moglie di Djokovic? Insieme da 16 anni [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Il suo nome è Jelena Ristic ed è la moglie di Djokovic, campione mondiale di tennis. I due si sono conosciuti quando avevano solo 18 anni e frequentavano un istituto di Belgrado. Nel 2014 hanno poi deciso di convolare a nozze, coronamento di una relazione lunga e affiatata. Dal matrimonio sono nati anche due figli: Tara e Stefan. E Insieme hanno creato la Novak Djokovic Foundation, una fondazione che aiuta i bambini che vivono in zone povere. Chi è Jelena Ristic, la moglie di Djokovic Jelena Ristic però non è solo la moglie di Djokovic. La ragazza, nata il 17 giugno del 1986 a Belgrado, in Serbia, la ragazza è sempre stata studiosissima. Si è laureata nel 2008 in Business Manager, alla ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. GRAZIE Manduria, grazie… - ElettraLambo : Questo Coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai... ringraziate e siate felici che avete ancor… - TNannicini : Se non votate per noi vincono i cattivi. Se ci criticate è perché avete qualcosa di subdolo in mente. Manicheismo e… - PasqualeVacca12 : RT @matteosalvinimi: Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. GRAZIE Manduria, grazie Tar… - edshirt : ma poi, una volta che avete seguito la signora di Mondello, che contenuti vi aspettate di trovare? Cosa potranno ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ha 23 anni ed è bellissima Yeslife "Vi prego, basta, non respiro più", il grido di Willy ai suoi assassini

“Vi prego, basta, non respiro più”. Queste le parole che Willy, il giovane capoverdiano ucciso di botte a Colleferro, ha rivolto ai suoi assassini, accecati dalla violenza. A raccontarlo una donna, te ...

Willy Monteiro Duarte morto a Colleferro, l’omaggio dell’As Roma: «Riposa in pace, Romanista»

Willy, che aveva da poco trovato lavoro in un albergo dopo aver passato ... Tra questi, c’è anche una maglietta della Roma con su scritto «Grazie Willy gli eroi non muoiono mai». Leggi anche «Domani ...

“Vi prego, basta, non respiro più”. Queste le parole che Willy, il giovane capoverdiano ucciso di botte a Colleferro, ha rivolto ai suoi assassini, accecati dalla violenza. A raccontarlo una donna, te ...Willy, che aveva da poco trovato lavoro in un albergo dopo aver passato ... Tra questi, c’è anche una maglietta della Roma con su scritto «Grazie Willy gli eroi non muoiono mai». Leggi anche «Domani ...