Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ha 23 anni ed è bellissima (Di lunedì 7 settembre 2020) Amadeus, il noto conduttore televisivo, oltre Josè Alberto ha un’altra figlia. Si chiama Alice, ha 23 anni ed è bellissima. La conoscete? Amadeus è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo. Ogni suo programma è un successo: non a caso ha condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, facendo il record di ascolti. … L'articolo Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ha 23 anni ed è bellissima proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la mamma Elodie? Ha 53 anni, sembrano sorelle [FOTO] Velvet Gossip "Vi prego, basta, non respiro più", il grido di Willy ai suoi assassini

“Vi prego, basta, non respiro più”. Queste le parole che Willy, il giovane capoverdiano ucciso di botte a Colleferro, ha rivolto ai suoi assassini, accecati dalla violenza. A raccontarlo una donna, te ...

Willy Monteiro Duarte morto a Colleferro, l’omaggio dell’As Roma: «Riposa in pace, Romanista»

Willy, che aveva da poco trovato lavoro in un albergo dopo aver passato ... Tra questi, c’è anche una maglietta della Roma con su scritto «Grazie Willy gli eroi non muoiono mai». Leggi anche «Domani ...

