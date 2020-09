Avellino, tre positivi al Covid-19: sospese tutte le attività (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Avellino nella morsa del Covid-19. Il club campano ha infatti registrato tre positività al Coronavirus e, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che saranno sospese tutte le attività della squadra: “L’US Avellino comunica che, al quinto ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 tre elementi del gruppo squadra. Si tratta di tre asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club. La società ha posto in isolamento fiduciario, fino all’esito dei dovuti accertamenti, coloro i quali sono stati più a stretto contatto con i positivi. tutte le ... Leggi su alfredopedulla

