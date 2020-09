Avellino, tre casi di positività al Coronavirus: sospese tutte le attività (Di lunedì 7 settembre 2020) Tre casi di positività al Coronavirus in casa Avellino.Lo ha comunicato lo stesso club irpino, costretto a sospendere l'attività della prima squadra dopo il quinto ciclo di tamponi effettuati. Di seguito, la nota in questione."L’US Avellino comunica che, al quinto ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 tre elementi del gruppo squadra. Si tratta di tre asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club.La società ha posto in isolamento fiduciario, fino all’esito dei dovuti accertamenti, coloro i quali sono stati più a stretto contatto con i positivi. tutte le attività della prima squadra sono state momentaneamente sospese.Il ... Leggi su mediagol

