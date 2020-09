Autovelox anche sulle strade urbane, la novità nel decreto Semplificazioni. Consumatori: “Siano i prefetti a decidere l’esatta posizione” (Di lunedì 7 settembre 2020) Una svolta nei controlli sulla velocità all’interno dei centri urbani, con Autovelox fissi anche sulle strade urbane di quartiere e locali. A prevederla è il testo del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni, approvato al Senato la settimana scorsa. Sarà il Prefetto ad autorizzare le nuove postazioni. Ma l’Unione Nazionale Consumatori chiede che i rappresentanti del governo a livello locale valutino anche il limite di velocità sulle strade urbane – di solito 50 km all’ora – e abbiano “la responsabilità di decidere l’esatta posizione e non il semplice km della postazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

