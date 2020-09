Auto elettriche - Il gruppo Volkswagen: ''Siamo nelle condizioni di superare la Tesla entro il 2023'' (Di lunedì 7 settembre 2020) Il gruppo Volkswagen, per bocca del presidente del consiglio di fabbrica, Bernd Osterloh, lancia il guanto di sfida alla Tesla. Per l'influente sindacalista, nonché membro del consiglio di sorveglianza, il costruttore tedesco è infatti nelle condizioni di superare il concorrente californiano sul fronte sia della produzione delle Auto elettriche che dello sviluppo tecnologico, a partire da quei software gestionali che finora hanno generato criticità nei programmi della prima elettrica del brand Volkswagen, la ID.3.I vantaggi della MEB. "Se Tesla realizza tre stabilimenti in cui possono essere prodotte dalle 300.000 alle 500.000 Auto, allora stiamo parlando di un numero di ... Leggi su quattroruote

