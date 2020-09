Aurora Ramazzotti confessa il suo dramma: “Non ero mai abbastanza” (Di lunedì 7 settembre 2020) Aurora Ramazzotti continua a farsi conoscere dal suo incedibile pubblico e racconta il suo burrascoso passato: “Non ero mai abbastanza” Aurora Ramazzotti, Fonte foto: Instagram (@therealAuroragram)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione dei fan e follower, Aurora Ramazzotti continua a lasciare senza parole tutti grazie ai suoi incredibili scatti e alle sue divertenti stories su Instagram: “Non ero mai abbastanza”. Solo pochi giorni fa, la nota figlia di Michelle Hunziker, aveva raccontato di un brutto commento ricevuto sulla sua pagina social in cui vi era scritto: “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”. Aurora che, come sicuramente ... Leggi su chenews

