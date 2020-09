Attenzione alla nuova truffa informatica che si sta diffondendo via e-mail: l’allarme lanciato da Codacons (Di lunedì 7 settembre 2020) Si sta diffondendo negli ultimi tempi una truffa informatica via email che funziona a grandi linee come segue. Per prima cosa, i criminali raccolgono informazioni sull’azienda bersaglio, scoprendo con quali aziende hanno rapporti di lavoro e trovando email dell’ufficio pagamenti della ditta in questione. Successivamente, i truffatori registrano un dominio molto simile a una di queste imprese e da quel dominio inviano una e-mail all’ufficio pagamenti, fingendo di essere il fornitore e comunicando un cambio di coordinate bancarie per il pagamento di una fattura che viene identificata. Infine i criminali attendono che il cliente effettui il pagamento della fattura. I soldi, ovviamente se si cade nel tranello, verranno versati sul conto con le ... Leggi su meteoweb.eu

Milano, 7 settembre 2020 - I primi a rompere il ghiaccio, una settimana fa, sono stati i bambini degli asili nido e dei micronidi privati. Oggi è il giorno dei nidi e delle scuole dell’infanzia comuna ...

GROTTAMMARE – Nasce nelle Marche, nella città di Grottammare, il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale. Si chiama Civico Verde Grottammare, ed ...

