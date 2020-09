Atletica, Tortu riparte in vista del Golden Gala: sarà a Bellinzona il 15 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo lo “stop precauzionale” nella finale degli Assoluti di Padova per un lieve affaticamento al bicipite femorale destro, Filippo Tortu è pronto a ripartire in vista della partenza dei 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea di Roma, in programma il 17 settembre. Due giorni prima, il primatista italiano dei 100 metri sarà tra gli azzurri in gara nel prestigioso meeting internazionale ‘Gala dei Castelli’ di Bellinzona. La gara dei 100mt è prevista alle 20.32 con una lista partenti che prevede anche la presenza dei due sudafricani Akani Simbine e Wayde Van Niekerk (primatista del mondo dei 400 con 9″94 sui 100). Leggi su sportface

