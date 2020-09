Atalanta, vicino il sì della UEFA per la Champions al Gewiss Stadium (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Atalanta è vicinissima ad ottenere il via libera dalla UEFA per giocare le partite di Champions al Gewiss Stadium A Bergamo si respira aria di Champions. Questa volta per davvero. Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi e domani la UEFA è in visita al Gewiss Stadium: un sopralluogo determinante per arrivare al via libera per giocare la partite di Champions a Bergamo. L’ottimismo, in casa Atalanta, è crescente: a questo punto sarebbe una sorpresa se da Nyon non arrivasse un via libera ormai attesissimo. In sostanza, il massimo organo calcistico europeo ha avanzato all’Atalanta determinate richieste per permettere alla squadra di giocare i match ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta vicino Bonaventura vicino alla Viola Romero dalla Juve all’Atalanta La Nuova Sardegna Dopo Simone Mazzocchi il ds Tosi ha in canna il colpo Tommaso Biasci

È sempre più complicata la pista che porta a Kargbo così la società ha messo nel mirino l’attaccante del Carpi reggio emilia Lo sguardo del ds Doriano Tosi è sempre attento verso il reparto offensivo ...

Calciomercato LIVE - Anche la Fiorentina su Milik. Tris Genoa: Ranocchia, Borja e Czyborra

La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il polacco si era mostrato non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Daniele ...

