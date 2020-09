Atalanta, maxi offerta dell’Al-Nassr per Gomez: il Papu ci pensa (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Atalanta: l’Al-Nassr avrebbe bussato alla porta dei nerazzurri con una super offerta per Gomez Alejandro Gomez è l’uomo simbolo della super Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma adesso dovrà prendere una decisione importante. Sulla scrivania dei nerazzurri è infatti arrivata una maxi offerta araba per acquistare il Papu. Come riporta il Corriere dello Sport, la cifra per il cartellino sarebbe di 15 milioni; mentre quella al calciatore sarebbe di 5 milioni a stagione per tre anni. Cifre elevatissime, con l’Atalanta che avrebbe passato la palla a Gomez. L’argentino ci starebbe pensando ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta maxi Calciomercato Atalanta, maxi offerta per Gomez: destinazione a sorpresa DirettaGoal Atalanta, Ilicic e il paradosso del calcio

La vicenda Ilicic ha insegnato che oltre al calcio c'è di più, c'è un mondo che vive nel lusso ma in cui abitano uomini, prima che atleti. Ora l'Atalanta è pronta a riabbracciarlo, sperando si tratti ...

Gomez, l'indiscrezione: "Il Papu può lasciare l'Atalanta!". Offerta faraonica dall'Al Nassr, le cfre

Il Papu Gomez potrebbe lasciare l'Atalanta nelle prossime settimane. Per l'attaccante è arrivata una maxi-offerta dall'Al Nassr. L'Al Nassr, secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb.com, ...

La vicenda Ilicic ha insegnato che oltre al calcio c'è di più, c'è un mondo che vive nel lusso ma in cui abitano uomini, prima che atleti. Ora l'Atalanta è pronta a riabbracciarlo, sperando si tratti ...Il Papu Gomez potrebbe lasciare l'Atalanta nelle prossime settimane. Per l'attaccante è arrivata una maxi-offerta dall'Al Nassr. L'Al Nassr, secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb.com, ...