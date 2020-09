Atalanta, Gasperini riaccoglie Ilicic. Lo striscione dei tifosi: “La città è con te” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Atalanta si prepara a riaccogliere Josip Ilicic. Dopo i ‘problemi personali’ che gli hanno impedito di terminare la stagione, il trequartista sloveno è pronto a tornare a Zingonia. E per lui è stata preparata un’accoglienza particolare con tanto di striscione dei tifosi bergamaschi: “Bergamo è con te” oltre al calore della rosa e dello staff. Per Ilicic ventuno gol in trentaquattro partite nell’ultima stagione che ha visto l’Atalanta approdare ai quarti di finale di Champions League. Leggi su sportface

