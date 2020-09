Atalanta, che bella notizia! Ilicic è arrivato a Zingonia, i tifosi lo accolgono tra foto e striscioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Una bella notizia per lui e l’Atalanta. Finalmente. Josip Ilicic è tornato in Italia, a Bergamo. A due mesi circa dall’ultima volta, all’Allianz Stadium contro la Juve, i tifosi bergamaschi rivedono lo sloveno. Il calciatore, alle prese con alcuni problemi, era rientrato nel suo paese natale per distrarsi da tutto e ricaricare le pile. Nei giorni scorsi la notizia di un suo rientro, maturato due ore fa circa: intorno alle 15.30, infatti, Ilicic è arrivato a Zingonia accolto dai tifosi pronti ad attenderlo per scattarsi qualche foto o per mostrare alcuni striscioni preparati per l’occasione. In ogni caso, ci sarà ancora da attendere per rivederlo aggregato di nuovo al ... Leggi su calcioweb.eu

