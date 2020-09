Asl campane al collasso. Attese e caos per i tamponi. Il piano anti-covid di De Luca è un fallimento (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Asl campane sono al collasso. Il piano anti-covid della Regione Campania fa acqua da tutte le parti. Ospedali, distretti e presidi sono sommersi da richieste di tamponi. Settimane e settimane di attesa per avere l’esito dell’esame. Con il rischio di diffondere il contagio. Colpa anche dell’ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca di rendere obbligatorio il tampone per tutti coloro che rientrano dalla Sardegna. Gli ospedali non riescono a rispondere più alle richieste, per carenza di personale. Una situazione di caos ammessa dal governatore De Luca che in una mail ha chiesto a direttori delle Asl campana “l’elenco delle richieste di tampone che al ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Asl campane Asl campane al collasso. Attese e caos per i tamponi. Il piano anti-covid di De Luca è un fallimento anteprima24.it Coronavirus, positivo dipendente dell'Asl nella città vesuviana: chiusa la sede

”La struttura sanitaria di via delle Vigne – si legge in una nota – e’ stata momentaneamente chiusa e verra’ riaperta al termine dell’intervento di sanificazione”. Positivo al Covid-19 un dipendente d ...

Appello a De Luca: «Test per la polizia penitenziaria»

L'Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria "ritiene gravissimo che, a differenza delle altre province campane, dove il personale in servizio negli istituti di pena è stato sottoposto ai test s ...

”La struttura sanitaria di via delle Vigne – si legge in una nota – e’ stata momentaneamente chiusa e verra’ riaperta al termine dell’intervento di sanificazione”. Positivo al Covid-19 un dipendente d ...L'Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria "ritiene gravissimo che, a differenza delle altre province campane, dove il personale in servizio negli istituti di pena è stato sottoposto ai test s ...