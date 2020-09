Asili Nido e Scuole Materne, a Milano 19 Mila Bambini Tornano in Classe (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo un lungo periodo di lockdown, a Milano riaprono le Scuole Materne e gli Asili Nido. I Bambini che verranno accolti negli istituti oggi sono 19 Mila e diventeranno 30 Mila terminati gli inserimenti. Laura Galimberti, assessore a Educazione e Istruzione del Comune, dichiara: “Credo che siamo l’unica grande città d’Italia a riprendere oggi“. “Ci sono state mille cose da organizzare, ci sono percorsi differenziati e degli spazi riservati alle sezioni” conclude. Leggi su youreduaction

