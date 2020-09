Ascolti tv domenica 6 settembre: Hotel Gagarin, L’ora della verità, Baywatch (Di lunedì 7 settembre 2020) Ascolti tv sabato 5 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 settembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Hotel Gagarin. Su Rai 2 la finale della supercoppa di volley femminile. Su Rai 3 il film Nella tana dei lupi. Su Canale 5 l’ultima puntata della serie tv L’ora della verità. Su Italia 1 Baywatch. Su Rete 4 invece Faccio un salto all’Avana. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 6 settembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 6 ... Leggi su tpi

granmartello : RT @granmartello: Ritorna dopo la pausa estiva Mr #PianPiano e si riparte con Peter Gabriel. In dono pochi rapidi ascolti ed una playlist d… - simpaol : RT @granmartello: Ritorna dopo la pausa estiva Mr #PianPiano e si riparte con Peter Gabriel. In dono pochi rapidi ascolti ed una playlist d… - Halina_fil : RT @Gio79803890: #DayDreamer super ascolti di sabato ?????? Con pochissimo avviso ottiene 2 milioni e 300 e il 17.5% Avendo pochissimo pubb… - LucianaCiolfi : RT @granmartello: Riapre il ristorante sonoro di Mr #PianPiano con un musicista d'eccezione: Peter Gabriel. In dono pochi rapidi ascolti ed… - guscabin : RT @granmartello: Riapre il ristorante sonoro di Mr #PianPiano con un musicista d'eccezione: Peter Gabriel. In dono pochi rapidi ascolti ed… -