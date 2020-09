Ascolti TV | Domenica 6 settembre 2020. Hotel Gagarin vince la serata con il 12%, L’Ora della Verità chiude al 10.1%. (Di lunedì 7 settembre 2020) Hotel Gagarin - Claudio Amendola Nella serata di ieri, Domenica 6 settembre 2020, su Rai1 Hotel Gagarin ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 1.823.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la Finale della Supercoppa Italiana di Pallavolo ha catturato l’attenzione di 823.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Baywatch ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai3 Nella tana dei lupi ha raccolto davanti al video 1.151.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Faccio un salto all’Havana è stato visto da 897.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Chernobyl ha segnato il 2.3% ... Leggi su davidemaggio

SerieTvserie : Ascolti tv domenica 6 settembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv domenica 6 settembre 2020 - toysblogit : Ascolti tv domenica 6 settembre 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020: Hotel Gagarin Pallavolo Femminile L’ora della verità Baywatch dati di ascolto… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 6 settembre 2020: Hotel Gagarin, Pallavolo Femminile, L'ora della verità, Baywatch, dati di asc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Domenica

. I due programmi infatti andranno in onda nella stessa fascia oraria dando vita a un inedito confronto. La soap opera turca è stata la grande rivelazione dell’estate e i protagonisti dello show, Can ...“Squadra che vince non si cambia”. E’questo il leitmotiv per Uno Mattina in Famiglia, l’appuntamento del weekend di Rai1, che vedrà la riconferma alla conduzione per la coppia Monica Setta – Tiberio T ...