Ascolti tv, dati Auditel domenica 6 settembre: Hotel Gagarin vince il prime time (Di lunedì 7 settembre 2020) Il film Hotel Gagarin trasmesso da Rai 1 domenica 6 settembre vince il prime time con 2 milioni 282mila telespettatori con il 12.03% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento, in crescita, con la serie L’ora della verità, ha avuto 1 milione 823mila telespettatori con il 10.14% di share. Su Italia1 il film Baywatch ha interessato 1 milione 241mila spettatori con il 7.11% di share. Su Rai3 il thriller Nella tana dei lupi ha intrattenuto 1 milione 151mila spettatori con il 6.6% di share, mentre su Rete4 Faccio un salto all’Avana ha avuto 897mila spettatori con il 4.8% di share. Su Rai2 la Supercoppa d’Italia di Pallavolo femminile è stata scelta da 823mila spettatori ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020: Hotel Gagarin Pallavolo Femminile L’ora della verità Baywatch dati di ascolto… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 6 settembre 2020: Hotel Gagarin, Pallavolo Femminile, L'ora della verità, Baywatch, dati di asc… - GFucci58 : RT @marcoabate01: Se i dati fossero stati davvero sui 30/40.000 ascolti giornalieri a quest'ora conterebbe solo 280.000 ascolti circa. È ch… - GFucci58 : RT @marcoabate01: Ad oggi conta 444.000 ascolti, dopo una settimana dall'uscita, quindi dividendo gli ascolti per 7 (giorni) viene circa 63… - GFucci58 : RT @marcoabate01: Non so se sbaglio, ma mi sembra che sia chiaro che Spotify stia sabotando Emma. Il primo giorno dall'uscita di #Latina co… -