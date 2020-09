Artisti sul filo, addio Jiri Menzel (Di martedì 8 settembre 2020) Proprio alla Mostra di Venezia abbiamo incontrato l’ultima volta Jiri Menzel, scomparso domenica a Praga all’età di 82 anni. Non riusciva a entrare nei varchi del palazzo pur avendo un suo film in concorso, perché sprovvisto del tesserino di riconoscimento, incurante certo del protocollo. Ed era stato anche difficile convincere gli addetti ai cancelli, lui che era un premio Oscar. Lo avevamo eletto come nostro punto di riferimento nell’esplorazione del cinema ceco che avevamo fatto all’inizio degli anni ’80, un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MarroneEmma : Cantare all’arena di Verona è sempre una grande emozione... ma stasera un po’ di più .. W la musica,tutti gli artis… - francescacheeks : Domani, insieme a tanti altri artisti, tornerò sul palco dell’arena di Verona per #Heroes, il concerto digitale più… - ItalyMFA : “#vivereallitaliana ???? sul palcoscenico” ?? Mancano ancora pochi giorni alla scadenza del bando per promuovere prog… - bleedying : 9669 mi piace il tuo modo di recensire album, sei sempre sul pezzo e non ti nego alcuni artisti sei riusciti a farmeli capire meglio - flamanc24 : RT @francescacheeks: Domani, insieme a tanti altri artisti, tornerò sul palco dell’arena di Verona per #Heroes, il concerto digitale più fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Artisti sul Artisti sul filo, addio Jiri Menzel | il manifesto Il Manifesto Artisti sul filo, addio Jiri Menzel

Proprio alla Mostra di Venezia abbiamo incontrato l’ultima volta Jiri Menzel, scomparso domenica a Praga all’età di 82 anni. Non riusciva a entrare nei varchi del palazzo pur avendo un suo film in con ...

Sulla sanzione per una violazione che riguarda più lavoratori

Un approfondimento ISS/Inail sulle evidenze tecnico scientifiche sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19 ... conforme allo stato dell’arte, per mettere sotto controllo questo problema. L’attacco ...

Proprio alla Mostra di Venezia abbiamo incontrato l’ultima volta Jiri Menzel, scomparso domenica a Praga all’età di 82 anni. Non riusciva a entrare nei varchi del palazzo pur avendo un suo film in con ...Un approfondimento ISS/Inail sulle evidenze tecnico scientifiche sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19 ... conforme allo stato dell’arte, per mettere sotto controllo questo problema. L’attacco ...