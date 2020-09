Arti marziali e vita senza regole: ecco chi sono gli aggressori di Willy Monteiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Ignazio Riccio Hanno tutti tra i 22 e i 26 anni e precedenti penali per lesioni e droga. Riflettori puntati, in pArticolare, sui fratelli Bianchi, che sarebbero definiti a Colleferro “picchiatori professionisti” Sognava di diventare uno chef affermato Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni, di origini capoverdiane, ucciso a calci e pugni per aver difeso un amico a Colleferro, nella periferia a sud di Roma. Gli inquirenti hanno individuato e arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso quattro persone: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Gli aggressori, trovati in piena notte mentre bevevano birra in un pub all’Artena, hanno tutti tra i 22 e i 26 anni e precedenti penali per lesioni e droga. I riflettori nel piccolo centro ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - Corriere : La morte di Willy, dicono ora in questa cittadina di 22 mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di picchiator… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - chia_re_tta : Quindi pare che la responsabilità della furia omicida di quei sacchi di letame siano state della movida e delle arti marziali. #LMV - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Non si può vivere in un Paese dove la violenza è all'ordine del giorno. È ora di fare basta. Arti marziali e violenza… -