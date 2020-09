Arti marziali e violenza, ecco la "banda di Artena" che ha massacrato Willy (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci sono due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi di 24 e 26 anni, tra gli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventenne di Paliano di origini capoverdiani morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha per il momento formulato a carico degli indagati l'accusa di omicidio preterintenzionale. Parliamo dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, di Mario Pincarelli, di 22, e di Francesco Belleggia, di 23, tutti residenti ad Artena e già noti alle forze dell'ordine. Un pestaggio violento quello che ha visto come vittima il giovane aiuto cuoco residente a Paliano che era intervenuto per fare da paciere in una lite. E ieri sera in largo Oberdan, dove Willy è stato ucciso, i sindaci di Paliano, ... Leggi su iltempo

