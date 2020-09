Arsenal, interesse del Bayer per Bellerin ma c’è l’accordo con il Psg (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Bayer Leverkusen sarebbe interessato ad Hector Bellerin dell’Arsenal che però ha già un accordo con il Psg Il Bayer Leverkusen vorrebbe acquistare Hector Bellerin, terzino in uscita dall’Arsenal, secondo quanto riportato da FootMercato. Tuttavia il club tedesco deve superare la concorrenza del Paris Saint-Germain che avrebbe già un accordo con i Gunners. Il Bayer valuta quindi alternative per sistemare la propria fascia. Tra queste vi sono i nomi di Sidibé dell’Everton, Dest dell’Ajax, Aurier (che piace anche al Milan) del Tottenham e Aarons del Norwich. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nuno Mendes al centro di un duello di calciomercato tra Milan ed Arsenal. Questo è quanto, questa mattina, ha riferito il quotidiano lusitano ‘O Jogo‘ in edicola.

Ore 9.10 - Dalla Francia: tutti vogliono Fofana

A Saint Etienne, Fofana sul mercato. Il giovane difensore è corteggiato dal Leicester, ma si è mosso anche il Milan, oltre che Valencia, Villareal, Betis e Siviglia. È caro: costa 25 milioni, come Sal ...

