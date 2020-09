Arrivano gli autovelox in città, pioggia di multe per i trasgressori: tutte le novità (Di lunedì 7 settembre 2020) Con l’approvazione definitiva del decreto Semplificazioni, Arrivano importanti modifiche al codice della strada. Alcune richieste dai Comuni per favorire la cosiddetta mobilità dolce, altre decise dal Parlamento. Tra le più significative ci sarà il via libera agli autovelox fissi nelle strade urbane di quartiere e la possibilità di elevare contravvenzioni anche da parte di dipendenti … L'articolo Arrivano gli autovelox in città, pioggia di multe per i trasgressori: tutte le novità Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

borghi_claudio : Arrivano gli avvoltoi. - CarloCalenda : Governare è prima di tutto ben amministrare. E la politica rinasce con un cursus honorum per cui gli amministratori… - LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - censore_ : RT @censore_: @Capezzone @atlanticomag No chiamiamoli con nome e cognome: Sono #CLANDESTINI! I migranti arrivano con i passaporti, questi s… - 80yeye80 : RT @SantucciFulvio: Le arti marziali, i videogiochi violenti, le curve degli stadi, le serie TV diseducative ma alle storture di una societ… -