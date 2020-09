Arriva Gold, il nuovo Bacio Perugina in edizione limitata (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – A Perugia a distanza di oltre un secolo, esperienza e tradizione nel mondo del cioccolato continuano a dialogare con la costante innovazione. Esperti cioccolatieri, infatti, hanno creato una ricetta unica che vede il più famoso dei cioccolatini, il Bacio, vestirsi di nuovo. Parliamo di ‘Baci Perugina Gold Limited Edition”: texture ambrata dalle note di latte e caramello, avvolgente e cremosa, che va ad arricchire ed esaltare il gusto delle nocciole delicatamente tostate per un cioccolatino diventato leggenda. Fu di Giovanni Buitoni l’idea di chiamarlo ‘Bacio”, mentre al Direttore Artistico della Perugina Federico Seneca si deve l’introduzione dei cartigli, i messaggi d’amore nascosti ... Leggi su calcioweb.eu

