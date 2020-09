Ariano Irpino, guida in stato di ebrezza: ventenne denunciato (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato un ventenne di Grottaminarda, ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool. In nottata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti ad Ariano Irpino a seguito di un incidente stradale senza feriti. I successivi accertamenti permettevano di accertare che il giovane automobilista al momento dell’incidente era sotto l’influenza di alcool. Per lo stesso è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Il giovane è stato denunciato - Miti_Vigliero : RT @vi__enne: @Game_Set_Match_ @Reg_Campania @DPCgov Spero di si, magari assieme ai 60 positivi al tampone posti sierologico di Ariano Irpi… - vi__enne : @Game_Set_Match_ @Reg_Campania @DPCgov Spero di si, magari assieme ai 60 positivi al tampone posti sierologico di A… - occhio_notizie : La replica del sindaco Franza 'Sono forse un veggente?' - Mariolindo_ : @Brigate_Azzurre ahahahahah Gine Cusane lo conosco bene, è di Ariano Irpino, ci ho fatto il liceo ahahahah famoso p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino Marco La Carità chiama Ariano Irpino e riempie la piazza Nuova Irpinia Amministrative 2020, Ariano Irpino – La Carità incontra i cittadini in località Turco

Il candidato sindaco del centrodestra, Marco La Carità, ha tenuto un incontro con la cittadinanza in località Turco, durante il quale sono intervenuti i candidati al consiglio comunale di zona, che ha ...

Coronavirus, una domenica nera per l'Irpinia: 17 casi

Domenica nera per l'Irpinia. Boom di contagi ad Avellino e in 7 comuni della provincia. Tra i nuovi positivi anche 3 tesserati dell'Us Avellino e un'estetista di Montefredane che esercitando la profes ...

Il candidato sindaco del centrodestra, Marco La Carità, ha tenuto un incontro con la cittadinanza in località Turco, durante il quale sono intervenuti i candidati al consiglio comunale di zona, che ha ...Domenica nera per l'Irpinia. Boom di contagi ad Avellino e in 7 comuni della provincia. Tra i nuovi positivi anche 3 tesserati dell'Us Avellino e un'estetista di Montefredane che esercitando la profes ...