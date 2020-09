Arianna Bridi batte tutti alla Capri-Napoli, anche gli uomini (Di martedì 8 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Che22peace71 : RT @GenCar5: Questa ragazza si chiama Arianna Bridi e ieri ha compiuto l'impresa straordinaria battendo anche gli uomini e facendo in 6h 04… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Bridi #doping #fondo2020 Il riscatto di Arianna un anno dopo, Cameron papà, il… - albadileone : RT @GenCar5: Questa ragazza si chiama Arianna Bridi e ieri ha compiuto l'impresa straordinaria battendo anche gli uomini e facendo in 6h 04… - Rosapeli1 : RT @GenCar5: Questa ragazza si chiama Arianna Bridi e ieri ha compiuto l'impresa straordinaria battendo anche gli uomini e facendo in 6h 04… - comeH2O : RT @GenCar5: Questa ragazza si chiama Arianna Bridi e ieri ha compiuto l'impresa straordinaria battendo anche gli uomini e facendo in 6h 04… -