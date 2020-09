Argentina, Insegnante Contagiata da Covid Tiene Lezione Online ma Muore in Diretta: Studenti Sotto Shock (Di lunedì 7 settembre 2020) È morta l’Insegnante 47enne Paola De Simone, stava tenendo una Lezione Online sulla piattaforma Zoom quando ad un tratto ha perso conoscenza ed è morta mentre la webcam era ancora attiva. La professoressa, di origine italiane, aveva iniziato ad accusare malesseri e problemi respiratori, tanto che alcuni Studenti le avevano chiesto di andare a riposarsi e non pensare alle Lezione da svolgere. Quando, a un certo punto, non ce l’ha fatta più: è caduta a terra ed è morta in pochi minuti davanti agli occhi terrorizzati e increduli dei ragazzi. Quando il marito, medico in un reparto Covid, è rientrato a casa, allertato dagli Studenti, era ormai troppo tardi. La prof De Simone era già a conoscenza della ... Leggi su youreduaction

