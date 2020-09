Aouar Juventus, il giornalista si sbilancia: “Già bloccato dalla Juve” (Di lunedì 7 settembre 2020) Aouar Juventus – La Juventus da tempo segue il giovane fenomeno del Lione Houssem Aouar. Il numero 8 francese sarebbe il giusto colpo da 90 per il nuovo corso targato Andrea Pirlo. Paratici ha già avuto contatti col calciatore, che sarebbe felice di venire a Torino. Poche settimane fa Luca Momblano a Juventibus aveva lanciato la bomba: “Aouar mi risulta già preso dalla Juventus”. Il giornalista, che all’epoca fu il primo di parlare di Ronaldo o dell’esonero di Allegri e Sarri, sembra essersi sbilanciato per l’ennesima volta. Aouar Juventus, la conferma di Momblano Nel corso della diretta di “Boom Boom mercato” su ‘Juventibus’, il ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus avrebbe già bloccato Aouar per il centrocampo: prestito oneroso con obbligo di riscatto con il Lione, ma prima i bianconeri devono vendere Nel corso della diretta di "Boom Boom mercato" su ...

Giornata di presentazione per Weston McKennie, nuovo centrocampista acquistato a sorpresa alla Juventus su espressa richiesta di Andrea Pirlo. L'allenatore bianconero punta a rinforzare ulteriormente ...

