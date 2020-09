Anzio, al via il nuovo anno scolastico. Di Fraia: ‘Sessanta giorni di lavoro per una ripartenza in sicurezza’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Prosegue l’intenso lavoro dell’Amministrazione De Angelis, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, con la programmazione di tutti i servizi propedeutici all’imminente avvio della didattica in classe, previsto da lunedì 14 settembre. “Sono stati sessanta giorni di intenso lavoro, – afferma l’Assessore Di Fraia – con al centro della nostra azione amministrativa la sicurezza degli studenti e la serenità delle famiglie, alla vigilia di questo nuovo inizio. Abbiamo fatto un lavoro di squadra, reso possibile grazie alla supervisione del nostro Sindaco e al coordinamento del Dirigente, Angela Santaniello, della Responsabile del settore, Sabrina Napoleoni e dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

