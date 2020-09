Antonio Logli revoca mandato al nuovo avvocato: Sara Calzolaio spiega il perché a UrbanPost (Di lunedì 7 settembre 2020) Antonio Logli news, rivoluzione nel suo team difensivo. L’uomo condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e distruzione di cadavere ai danni della moglie Roberta Ragusa, ha revocato il mandato a quello che lo scorso dicembre era diventato il suo nuovo avvocato, Enrico Di Martino del Foro di Pisa. Sara Calzolaio conferma ad UrbanPost la revoca dell’incarico all’avvocato Di Martino La notizia è stata confermata da Sara Calzolaio che, parlando a nome di Antonio Logli, ha riferito a UrbanPost: «Dopo mesi di incomprensioni, esigenze non ascoltate e mancata ... Leggi su urbanpost

